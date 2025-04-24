Проезд в центре Петербурга ограничили из-за репетиции Парада Победы на Дворцовой

На Дворцовой площади 24 апреля состоится репетиция Парада Победы. Об этом горожан предупредили в пресс-службе Государственного Эрмитажа.

Из-за репетиции проезд в районе Дворцовой ограничили. На данным момент частично перекрыт Невский проспект, Дворцовая набережная и Адмиралтейский проспект. Водителей просят учитывать маршрут с учетом этой информации.

«Экспозиционные комплексы Эрмитажа будут работать в обычном режиме»,— сообщили при этом в пресс-службе музея.

После 15 часов для посетителей Главного штаба открыли дополнительный вход со стороны набережной реки Мойки, 47.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ремонтные работы с новой недели ограничат движение в пяти районах Петербурга.

Дарья Астанина