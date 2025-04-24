На КИФ обсудят роль Северного Кавказа как стратегического транспортного узла

На Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) обсудят роль Северного Кавказа как стратегического транспортного узла, соединяющего Евразию, Индию и Ближний Восток. Об этом сообщает организатор мероприятия Росконгресс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росконгресса Фото: пресс-служба Росконгресса

Центральная тема форума — «Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее». На полях КИФ-2025 будет исследована инвестиционная ситуация в ключевых направлениях экономики: малом бизнесе, АПК, энергетике, транспортной сфере, туризме, здравоохранении, международном сотрудничестве и социальных инициативах.

В программе форума – пленарное заседание, тематические сессии и деловые переговоры с участием ведущих бизнес-фигур и политиков. В рамках обсуждения роли Северного Кавказа как транспортного узла, соединяющего Евразию, Индию и Ближний Восток участникам форума будут представлены проекты, направленные на развитие инфраструктуры региона и его трансформацию в ключевой экспортный хаб России.

Ожидается, что на форуме будут обсуждаться инвестиционный потенциал территорий и альтернативные методы привлечения капитала, такие как партнерское финансирование и исламские финансовые модели. Эксперты будут искать пути преодоления внешнеэкономических санкций и стимулирования роста внутренней экономики.

Также на форуме будут рассмотрены вопросы кадровой политики и кадрового потенциала, модернизации госуслуг и внедрению новых технологий в управление, развитие электронного документооборота и применение искусственного интеллекта для повышения эффективности работы органов власти. Запланированы сессии по индустрии медиапространства и развитию креативных индустрий. На площадках форума будут представлены варианты инновационных туристических маршрутов и экомаршрутов, проекты в агропредпринимательстве и агротуризме.

Кавказский инвестиционный форум пройдет в Минеральных Водах с 25 по 27 мая. Ожидается, что в нем примут участие около шести тыс. инвесторов и предпринимателей из России и других стран.

Михаил Волкодав