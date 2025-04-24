На КИФ обсудят роль Северного Кавказа как стратегического транспортного узла
Росконгресс опубликовал деловую программу Кавказского инвестиционного форума
На Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) обсудят роль Северного Кавказа как стратегического транспортного узла, соединяющего Евразию, Индию и Ближний Восток. Об этом сообщает организатор мероприятия Росконгресс.
Фото: пресс-служба Росконгресса
Центральная тема форума — «Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее». На полях КИФ-2025 будет исследована инвестиционная ситуация в ключевых направлениях экономики: малом бизнесе, АПК, энергетике, транспортной сфере, туризме, здравоохранении, международном сотрудничестве и социальных инициативах.
В программе форума – пленарное заседание, тематические сессии и деловые переговоры с участием ведущих бизнес-фигур и политиков. В рамках обсуждения роли Северного Кавказа как транспортного узла, соединяющего Евразию, Индию и Ближний Восток участникам форума будут представлены проекты, направленные на развитие инфраструктуры региона и его трансформацию в ключевой экспортный хаб России.
Ожидается, что на форуме будут обсуждаться инвестиционный потенциал территорий и альтернативные методы привлечения капитала, такие как партнерское финансирование и исламские финансовые модели. Эксперты будут искать пути преодоления внешнеэкономических санкций и стимулирования роста внутренней экономики.
Также на форуме будут рассмотрены вопросы кадровой политики и кадрового потенциала, модернизации госуслуг и внедрению новых технологий в управление, развитие электронного документооборота и применение искусственного интеллекта для повышения эффективности работы органов власти. Запланированы сессии по индустрии медиапространства и развитию креативных индустрий. На площадках форума будут представлены варианты инновационных туристических маршрутов и экомаршрутов, проекты в агропредпринимательстве и агротуризме.
Кавказский инвестиционный форум пройдет в Минеральных Водах с 25 по 27 мая. Ожидается, что в нем примут участие около шести тыс. инвесторов и предпринимателей из России и других стран.