Администрацию Чапаевска обязали отремонтировать путепровод над железной дорогой

Чапаевский городской суд обязал администрацию Чапаевска провести обследование и ремонт автодорожного путепровода, расположенного над железной дорогой. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

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По данным ведомства, Куйбышевская транспортная прокуратура во время проверки установила, что у объекта транспортной инфраструктуры, расположенного над железной дорогой, имеются дефекты основных конструкций. Также автомобильный путепровод «находится в ненадлежащем техничеством состоянии», что может повлиять на безопасность движения железнодорожного транспорта.

Руфия Кутляева