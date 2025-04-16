Власти Ижевска объяснили объединение детсадов города расширением ресурсной базы

Главной целью объединения ижевских детских садов является «расширение и укрепление ресурсных возможностей» дошкольных учреждений, а также обеспечение «разнообразия образовательных направлений», сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С 2011-го в Ижевске прошло 83 процедуры объединения. Комплексы получились разные — по два, по три корпуса. При этом мы стараемся соблюдать принцип принадлежности к одному микрорайону. В этом учебном году ожидается семь реорганизаций: 14 детских садов будут объединены в семь корпусов»,— заявила заместитель начальника управления образования администрации Ижевска по дошкольному образования Светлана Карпеченкова.

В качестве одного из примеров горадминистрация приводит реорганизацию детсада №5 в Индустриальном районе, к которому несколько лет назад присоединили детсады №162 и №172. Сейчас дошкольное учреждение представляет собой комплекс из трех корпусов. Им руководит заведующая Наталья Утробина. В состав детсада №5 вошли корпуса с бассейном, соляной комнатой и спортивной базой.

«В настоящий момент учреждение посещают 330 ребят, объемная мощность позволяет принять нам еще около ста детей. Никакой дополнительной нагрузки после объединения мы не ощутили»,— заявила госпожа Утробина.

Кроме того, реорганизации происходит и по части средних образовательных учреждений: 15 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что ижевскую школу №65 присоединят к школе №20, куда перевели часть учащихся после признания здания аварийным и сноса объекта.