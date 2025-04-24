Мультимедийный фестиваль Intervals открылся в Нижнем Новгороде
Международный фестиваль медиаискусства Intervals открылся в Нижнем Новгороде 24 апреля. Мероприятие проходит в городе в восьмой раз.
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Фестиваль продлится четыре дня. Более 25 художников из 10 стран украсят масштабными инсталляциями 17 городских объектов, среди них кремль, Чкаловская лестница, Александровский сад, пространство «Цех», Академия «Маяк», Ярмарка, планетарий имени Г. М. Гречко и другие. Вход на медиавыставку всегда свободный. Также в программе концерты, перформансы и образовательные мероприятия.
Карту и полную программу можно посмотреть на сайте фестиваля.