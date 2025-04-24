На Дону чиновник оштрафован за игнорирование жалоб на качество дорог

В Ростовской области чиновник привлечен к административной ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращений гражданина, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, суд оштрафовал заместителя главы администрации Зимовниковского района Константина Собочкина за игнорирование доводов, изложенных местным жителем в обращений о качестве дорог.

После вмешательства прокуратуры чиновники направили заявителю все ответы. Заместителя главы администрации района обязали выплатить штраф по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, сумма штарфа по статье составляет от 5 тыс. до 10 тыс. руб.).

Кристина Федичкина