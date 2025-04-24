На «Евраз Качканарском ГОКе» построили подстанцию за 1,2 млрд рублей

Полностью автоматизированную модульную понизительную подстанцию 110/6 кВ с комплексным распределительным устройством запустили на «Евраз Качканарском ГОКе», сообщила пресс-служба «Евраза». Проект реализован совместно с компанией «Интер РАО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Евраз-Урал» Фото: Пресс-служба «Евраз-Урал»

В пресс-службе добавили, что вместе с подстанцией построена уникальная ЛЭП протяженностью 12 км — впервые в России опоры созданы из стали типа кортен. Они не требуют цинкования для защиты от коррозии — таким образом, снижен вес опор и увеличен срок их эксплуатации.

Инвестиции в модернизацию энергосистемы составили 1,2 млрд руб.

Вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов рассказал, что подстанция интегрирована в единую систему телемеханики и диспетчерского управления всем энергокомплексом Качканарского комбината и управляется удаленно, что позволяет снизить эксплуатационные затраты на обслуживание. «Построенная воздушная линия электропередач — это фактически реализованный в рамках проекта НИОКР с огромным потенциалом масштабирования»,— добавил он.

Алексей Буров