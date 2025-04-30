Кризис закатали в консервы

В начале 2025 года производители пищевой продукции юга России увеличили объемы реализации товаров в денежном выражении на 13–19%. При этом изготовители мясных консервов и мороженого нарастили выпуск продукции, но по ряду других направлений объемы сократились. По мнению участников рынка, это стало следствием снижения сельскохозяйственных показателей в условиях неблагоприятных погодных условий прошлого года. Также развитие отрасли сдерживает экономическая нестабильность в стране и удорожание кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На объемах производства пищевой промышленности юга России сказывается снижение сельскохозяйственных показателей прошлого года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На объемах производства пищевой промышленности юга России сказывается снижение сельскохозяйственных показателей прошлого года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Краснодарстата, Ростовстата и Крымстата, в январе—феврале 2025 года донские производители пищевой продукции отгрузили товаров собственного производства на 48,6 млрд руб., что на 18,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, кубанские — на 101,3 млрд руб. (+15,9%), адыгейские — более чем на 10 млрд руб. (+15,4%), крымские — на 6,7 млрд руб. (+17,2%), севастопольские — на 717,3 млн руб. (+13,7).

Согласно статистическим данным, в Ростовской области в первые два месяца 2025 года больше всего год к году в денежном выражении выросла отгрузка готовых кормов для животных — на 34% (до 3,9 млрд руб.), растительных и животных масел и жиров — на 31,4% (до 21,7 млрд руб.), а также переработка и консервирование фруктов и овощей — на 27% (до 1,5 млрд руб.). Молочной продукции в январе—феврале реализовали на 4,3 млрд руб. (110,9% по отношению к первым двум месяцам 2024 года), продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов — на 3 млрд руб. (116%), хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — на 2,8 млрд руб. (103,8%), продукции в сфере переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков — на 768,3 млн руб. (103,2%). Объемы переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции сократились до 7,5 млрд руб., что на 6,9% меньше, чем отгрузили в январе—феврале 2024 года.

«В рейтинге субъектов Российской Федерации донской регион занимает лидирующие позиции по выпуску консервированных овощей и грибов для кратковременного хранения (1-е место), нерафинированного растительного масла (3-е место), переработанного и консервированного картофеля (3-е место)»,— отметили в Ростовстате.

Рост оборотов в денежном выражении эксперты связывают среди прочего с ежегодным повышением стоимости продукции. В частности, индекс потребительских цен на продовольственные товары (без алкогольных напитков) в январе—феврале 2025 года в Краснодарском крае составил 113,05% год к году, в Адыгее — 108,13%, а в Крыму в январе — 112,9%.

«Одним из факторов стало повышение качества продукции и внедрение новых стандартов производства, которое потребовало от производителей дополнительных инвестиций. Также выросли затраты на оплату труда, тарифы на перевозки и сырьевые поставки. В связи с инфляцией и изменением курсов валют подорожало сырье и вспомогательные материалы для производства»,— поясняет причины удорожания продукции АО «Сочинский мясокомбинат» генеральный директор компании Рамиль Нигмадзянов.

Конкуренция обострилась

В региональных представительствах федеральной службы статистики рассказали, что число участников рынка пищевой продукции в 2024 году в южных регионах увеличилось. В частности, в Ростовской области в прошлом году пищевую продукцию производили около 1,8 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что на 2,4% больше, чем годом ранее. В отрасли задействовано 20,3 тыс. сотрудников.

В Адыгее количество таких компаний за год увеличилось на 14% и составило 107 производителей. На долю крупных и средних предприятий в общем объеме пришлось 89,7%, а малых — 10,3%. Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) в 2024 году составила более 5,7 тыс. человек, что на 7,2% больше, чем в 2023 году.

По оперативным данным службы статистики, в Краснодарском крае в 2024 году пищевую продукцию производили 1,3 тыс. предприятий. В сравнении с 2023 годом количество таких организаций выросло на 2,6%. Доля крупных и средних организаций достигает 89,8%. На малый бизнес приходится 10,2%. Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) — 48,9 тыс. человек.

Производство отдельных видов пищевых продуктов в Краснодарском крае Наименование продуктов Январь—февраль 2025, тыс. тонн В % к январю—февралю 2024 Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 18 96 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 15 99 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные 4 107 Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные 20 118 Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского питания, млн усл. банок 5 в 2,2 р. Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 4,9 152,4 Соки из фруктов и овощей, млн усл. банок 35,1 94,2 Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), млн усл. банок 27,9 72,3 Масла растительные и их фракции нерафинированные 184,3 77,6 Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 55,5 102 Молоко, кроме сырого 68,6 96,9 Масло сливочное 1,9 90,5 Сыры 3,4 111,6 Творог 3,6 93,7 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) 27,4 95,1 Мороженое 11 126,2 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 49,6 81,2 Мука пшеничная и пшенично-ржаная 63,1 112,8 Крупа 59,4 87,8 Изделия хлебобулочные недлительного хранения 36,7 100,2 Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения 5,1 103,5 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия 8,8 95,8 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия 6,7 107,4 Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг 1,7 102 Комбикорма 201,3 100,9 Источник: Росстат

«Доля Краснодарского края в общероссийском производстве крупы составляет 20,9%, сахара свекловичного — 17,7%, муки — 8,14%, молока питьевого — 6,8%, хлебобулочных и макаронных изделий — 4%, мясопродуктов — 2,7%»,— рассказали в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани.

В ведомстве добавили, что крупнейшие предприятия мясной отрасли расположены в Динском и Выселковском районах; молочной — в Тимашевском и Кореновском районах; масложировой — в Тбилисском и Лабинском районах; мукомольно-крупяной — в Тихорецком и Кавказском районах; кондитерских изделий — в Краснодаре и Тимашевском районе; плодоовощных консервов — в Славянском, Тимашевском, Динском, Каневском, Белореченском и Павловском районах.

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крыма сообщили, что в республике функционируют около 300 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В отрасли заняты более 13 тыс. человек. В число системообразующих предприятий входят АО «Дружба народов Нова» (производство мяса птицы, полуфабрикатов из мяса птицы, Красногвардейский район), ООО «Мясокомбинат "Дружба народов"» (производство мясных и колбасных изделий, Красногвардейский район), ООО «МПК "Скворцово"» (производство мясных и колбасных изделий, Симферопольский район), ООО «Новатор» (производство молочной продукции, г. Джанкой), АО «Крымхлеб» (производство хлеба и хлебобулочных изделий включает шесть хлебокомбинатов в Симферополе, Евпатории, Керчи, Феодосии, Джанкое и Ялте) и др.

Масла меньше, а колбасы больше

Несмотря на рост оборотов в денежном выражении, объемы производства пищевой продукции в одних южных регионах остались практически на уровне аналогичного прошлогоднего показателя, в других снизились. Так, в январе—феврале индекс производства пищевой продукции к соответствующему периоду 2024 года в Ростовской области составил 102,3%, в Адыгее — 100,1%, в Крыму — 102,1%, в Краснодарском крае в январе — 96,1%, в феврале — 99,6%. Исключение составила отрасль Севастополя — 113%.

Например, согласно открытым данным Крымстата, в январе—феврале 2025 года в республике производство свинины парной, остывшей или охлажденной, в том числе для детского питания, сократилось на 1,2% (до 1,2 тыс. т), рыбы — на 32,3% (до 750,8 т), сливочного масла и масляных паст — на 17,6% (до 455,7 т), сыра — на 21,7% (до 469 т), муки пшеничной и пшенично-ржаной — на 32,9% (до 11,4 тыс. т).

На 14,6% увеличилось производство колбасных вареных изделий, в том числе фаршированных (до 860 т), на 13,3% — колбас копченых (до 506,8 т), на 13% — молока, включая молоко для детского питания (до 4,8 тыс. т), на 15,7% — ряженки и варенца (до 583,3 т), на 8,9% — кефира (до 1,7 тыс. т), на 65% — печенья, пряников, вафель, тортов и пирожных длительного хранения (до 388,5 т), на 17,1% — шоколада и кондитерских сахаристых изделий (до 88,6 т).

В Краснодарском крае в первые два месяца 2025 года производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины, оленины сократилось на 4,5% (до 17,7 тыс. т), мяса птицы охлажденного, в том числе для детского питания,— на 1,1% (до 14,6 тыс. т), овощей (кроме картофеля) и грибов, консервированных без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых овощных блюд),— на 27,3% (до 27,9 млн усл. банок), растительных нерафинированных масел — на 22,4% (до 184,3 тыс. т), сливочного масла — на 9,5% (до 1,9 тыс. т), риса — на 18,8% (до 49,6 тыс. т).

Положительную динамику продемонстрировало производство сыров — на 11,6% (до 3,4 тыс. т), мясных и мясосодержащих полуфабрикатов — на 17,7% (до 19,7 тыс. т), переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков — на 52,4% (до 4,9 тыс. т), мясных и мясосодержащих консервов — в 2,2 раза (до 4,6 млн усл. банок).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ростовской области пищевую продукцию производят около 1,8 тыс. компаний

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Ростовской области пищевую продукцию производят около 1,8 тыс. компаний

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Погода подвела

По мнению экспертов, на объемах производства пищевой промышленности юга России сказывается снижение сельскохозяйственных показателей прошлого года, причиной чего стали неблагоприятные погодные условия: майские заморозки, а также летняя и осенняя засуха. Согласно статистическим данным, индекс производства продукции сельского хозяйства в 2024 году в Краснодарском крае по отношению к 2023 году составил 93,2%, в Адыгее — 103,6%, в Крыму — 91,4%, в Ростовской области — 100,2%.

Кроме того, по словам Рамиля Нигмадзянова, в последние годы пищевая промышленность сталкивается с комплексом новых вызовов: изменением потребительских предпочтений, ужесточением регулирования, ростом себестоимости сырья, логистики и кадровым дефицитом.

«Особенно не хватает квалифицированных рабочих. Также на бизнес влияет рост кредитной нагрузки на фоне действия ключевой ставки Банка России 21%, который выражается в увеличении затрат на оборотные кредиты. Среди других сложностей — зависимость цен на упаковочные материалы от курса евро и доллара и рост стоимости энергоресурсов, который сказывается на себестоимости продукции»,— рассказывает гендиректор сочинского мясокомбината.

По наблюдениям сооснователя компании «Сырные истории» Анастасии Пискуновой, после повышения ключевой ставки покупательская способность ощутимо снизилась, и тенденция сохраняется. Связанное с этим же удорожание кредитов сдерживает развитие бизнеса, мешает расширению производства и открытию новых магазинов.

Адаптироваться сложно, но можно

В целом рынок пищевой продукции, и в частности мясных продуктов, на юге России имеет большие перспективы и в ближайшие годы, вероятно, будет расти, считает Рамиль Нигмадзянов. «Компании, которые смогут быстро адаптироваться к новым экономическим реалиям, смогут нарастить производство и укрепить свои позиции на рынке. Ключевыми факторами роста и сохранения стабильности остаются туризм, обеспечивающий дополнительный спрос на местную продукцию, канал HoReCa, внедрение автоматизации для снижения издержек, расширение линеек этнических продуктов, развитие фирменной розницы, а также фокус на повышение качества»,— говорит эксперт.

Именно на развитие туристического направления делают ставку в компании «Сырные истории», организуя экскурсии на ферму и сыроварню. Наращивать поголовье скота и объемы производства также, по словам Анастасии Пискуновой, помогает господдержка.

«Потребители все чаще выбирают продукты с натуральными составами, прозрачным происхождением и коротким сроком хранения. Фермерские товары, такие как мясо, птица, сыры и молочные продукты, становятся особенно популярными благодаря своей свежести и качеству. Это связано с растущим интересом к здоровому питанию и экологии»,— считает Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Эксперты «РТС-тендер», входящей в группу компаний наряду с B2B-Center и OTC, обращают внимание, что открытые данные ЕИС показывают, что Краснодарский край входит в число основных заказчиков продукции пищевой промышленности, что также стимулирует развитие отрасли.

По 44-ФЗ в 2024 году на Кубани было проведено почти 6,8 тыс. тендеров, сумма контрактов составила 3,97 млрд руб. Больше объем закупок только в Москве (6,6 млрд руб.) и Красноярском крае (около 4,1 млрд руб.). В 2025 году Краснодарский край входит в пятерку основных заказчиков пищевой продукции. На 4 апреля 2025 года сумма подписанных контрактов составила 515 млн руб.

В рамках 223-ФЗ регион входит в топ-10 по объему закупок. В 2024 году проведено 3,6 тыс. тендеров, договоры заключены на 4,2 млрд руб. С начала 2025 года в крае провели уже почти 1 тыс. тендеров на сумму более 1,6 млрд руб. И это также один из самых больших показателей в России.

«Если говорить о закупках в ЮФО в целом, в 2024 году по 44-ФЗ провели 15,9 тыс. тендеров и заключили контракты на 9 млрд руб. В том числе в первом квартале — 3,8 тыс. тендеров и 1,6 млрд руб. С начала этого года опубликовали 3 тыс. процедур, сумма контрактов составила 1,2 млрд руб. По 223-ФЗ в 2024 году проведено 5,1 тыс. процедур, договоры подписаны на 11,6 млрд руб., в т. ч. в первом квартале — 1,2 тыс. процедур и 5,8 млрд руб. С начала этого года провели 1,2 тыс. тендеров на сумму 2,8 млрд руб.»,— рассказывают эксперты «РТС-тендер».

В компании отмечают, что госзакупки продуктов всегда имеют сезонный и ситуативный характер (пополнение стратегических резервов, гуманитарные закупки, социальная помощь и др.). Кроме того, текущее временное снижение может быть связано с введением новых правил нацрежима в закупках.

«Перспективы развития пищевой промышленности в ЮФО в 2025 году будут определяться ростом спроса на высококачественные и экологически чистые продукты. В то же время проблемы с инфляцией и кредитной нагрузкой остаются актуальными. Для обеспечения роста в условиях нестабильной экономики важно сосредоточиться на модернизации производств, а также на расширении экспортных возможностей, что создаст дополнительные стимулы для бизнеса в регионе»,— резюмирует предприниматель, участник Forbes.com Tech Councils и победитель премии «Молодой предприниматель России — 2019» Кирилл Сагитов.

Маргарита Синкевич