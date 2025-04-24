За неухоженные фасады на Ставрополье будут штрафовать до 250 тысяч рублей

Депутаты Думы Ставропольского края согласовали введение административной ответственности за нарушение требований к благоустройству в регионе. Законопроект регулирует вопросы от поддержания надлежащего вида фасадов строений до восстановления элементов инфраструктуры после земляных работ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.

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«Меры направлены на осуществление контроля за соблюдением требований благоустройства населенных пунктов края. Особенно это касается наших городов-курортов, чей внешний вид, санитарное и эстетическое состояние является визитной карточкой региона. Владельцы объектов должны обратить внимание на их внешний вид, привести в порядок», — заявил спикер Думы региона Николай Великдань.

Согласно принятому закону, за нарушения предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 3 до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 80 до 100 тыс. руб. Игнорирование охранно-предупредительных мероприятий повлечет более серьезные санкции: для физических лиц — от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб., для организаций — от 150 до 250 тыс. руб.

Новый документ устанавливает наказания за распространенные нарушения отдельных правил благоустройства. Нормативный акт охватывает широкий спектр деятельности, включая эстетический облик зданий, регламент земляных работ и порядок организации уличных творческих выступлений.

Николай Аксенов