Хоккеист ЦСКА Седов заявил, что никогда не принимал мельдоний

Защитник московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Седов сообщил на странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что будет отстаивать непреднамеренность попадания допинга в организм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Седов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Никита Седов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что 23-летний Седов сдал положительный тест на мельдоний. По данным издания, концентрация вещества в пробе в четыре раза превысила максимально допустимое значение.

«Хочу заявить, что я всегда ответственно подходил и подхожу к любимому делу — к питанию, восстановлению, тренировочному процессу и, естественно, к соблюдению антидопинговых правил в целом. Новость о положительной пробе для меня — шок. Безусловно, я никогда не принимал и даже не думал принимать мельдоний, который давно запрещен в спорте, о чем знают многие, если не все. Я буду отстаивать свою позицию. На данный момент прилагаю все усилия, чтобы установить, как это могло попасть в организм»,— написал Седов.

В середине марта после проваленного допинг-теста одноклубник Седова форвард Владислав Каменев был временно отстранен от матчей и тренировок. Ему грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

Роман Левищев