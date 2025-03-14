Взял на себя иск

Верховный суд России (ВС) принял к производству иск бывшего директора Кавказского биосферного заповедника Валерия Бриниха к правительству РФ. Эколог требует отменить решение о создании Лагонакского полигона. На спорной территории идет подготовка к созданию круглогодичного горного курорта «Лагонаки». Проект реализует НАО «Красная Поляна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Верховный суд России принял к рассмотрению административный иск эколога из Адыгеи и бывшего директора Кавказского биосферного заповедника Валерия Бриниха к правительству РФ о признании незаконным и отмене распоряжения правительства РФ 2021 года «О создании Лагонакского биосферного полигона Кавказского государственного природного биосферного заповедника». Слушания по делу назначены на 24 апреля. Сведения об этом размещены на сайте инстанции.

Валерий Бринних — председатель Адыгейского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». Возглавлял Кавказский государственный природный биосферный заповедник в 2000–2001 годах. В ноябре 2014 года экологу было предъявлено обвинение в экстремизме из-за его статьи «Молчание ягнят», в которой шла речь о проблеме загрязнения окружающей среды в Адыгее местным свиноводческим комплексом. Но в 2017 году Майкопский городской суд вынес ему оправдательный приговор из-за отсутствия состава преступления.

Полигон был создан на части территории заповедника в целях создания круглогодичного горного курорта «Лагонаки». Это масштабный инвестиционный проект республики, который реализуется НАО «Красная Поляна». По данным республиканских властей, курорт будет занимать 1,5 тыс. га и полностью помещаться в бассейне реки Сухой Курджипс, на восточных склонах гор Абадзеш—Мурзикао. До 1992 года данный участок плато использовался для выпаса скота, а позднее был передан правительством Адыгеи Кавказскому заповеднику с целью создания биосферного полигона, в том числе для использования в рекреационных целях, поясняло ранее республиканское правительство. В 2021 году правительство РФ создало на этой территории биосферный полигон, установив для него соответствующий режим охраны и определив конкретные участки для возможного их использования в рекреационных целях.

Как заверили власти республики, курорт не затронет уникальные природные комплексы и заповедные объекты природы, его объекты не будут размещаться ни на территории особо ценного Фишт-Оштенского массива, ни вблизи него, уникальные природные комплексы и объекты Лагонакского нагорья не будут затронуты. Также власти Адыгеи обещали, что на территории Лагонакского полигона планируется разместить только линии канатных дорог, лыжные спуски по естественной поверхности и минимальную обеспечивающую инфраструктуру. Также сообщалось, что при обустройстве горнолыжных трасс практически не потребуется изменения рельефа, а вся «тяжелая» инфраструктура (гостиницы, парковки, инженерное обеспечение) будет создана за пределами заповедника.

Как следует из искового заявления (имеется в распоряжении “Ъ-Кубань”), эколог жалуется на то, что любая хозяйственная деятельность на этой территории может существенно нарушить естественный ход природных процессов и явлений, нанести непоправимый ущерб особо охраняемым природным комплексам и объектам.

Рекреационное освоение этого полигона, имеющее признаки индустриального масштаба, неизбежно приведет к существенному причинению вреда особо охраняемым природным комплексам и объектам, включая редкие и исчезающие виды растений и животных, а также вызовет необратимые изменения как рельефа данной местности, так и среды обитания растений и животных, указывает в заявлении экс-директор заповедника.

Господин Бриних в своем иске ставит вопрос о том, что распоряжение правительства — нормативный акт недостаточной юридической силы для того, чтобы изымать часть заповедника из-под общего режима охраны, определенного Земельным кодексом и федеральным законом об ООПТ. При этом, разъяснил он «Ъ-Кубань», решению не предшествовали публичные слушания, оно не прошло экологическую и антикоррупционную экспертизы.

Также господин Бриних отмечает, что данной территории ранее уже был придан статус биосферного полигона постановлением правительства Адыгеи 1992 года (региональные власти были уполномочены это делать с 1991 по 1995 год). Таким образом, разъясняет эколог, новый полигон был создан на месте старого без упразднения последнего. Также он считает, что РФ, создав полигон, нарушила принятое на себя международное обязательство о защите объекта всемирного природного наследия «Западный Кавказ».

РФ, создав полигон, нарушила принятое на себя международное обязательство о защите объекта всемирного природного наследия «Западный Кавказ»

Эколог объяснил, почему так поздно отреагировал на распоряжение правительства: так как он является инвалидом по зрению, то не мог прочитать об изменениях законодательства. Он узнал о них только в 2024 году.

“Ъ-Кубань” направил в правительство России запрос с просьбой разъяснить правовую позицию властей по требованиям, заявленным экологом. Однако в оперативном режиме получить ответ на него не удалось.

В пресс-службе правительства Адыгеи не стали комментировать иск.

Председатель рабочей группы по экологии совета по правам человека при губернаторе Кубани экологический активист Евгений Витишко говорит, что согласен с доводами экс-директора заповедника и отмечает, что они неоднократно приводились во время встреч с властями. «Мы считаем, что нужно сохранить территорию особо охраняемой природной территории в неизменном виде. Вопросы может вызывать только соблюдение сроков исковой давности лицом, которое не знало о распоряжении правительства. Но в любом случае мы знаем, что проект уже столкнулся с рядом сложностей, и рассчитываем на то, что его реализация остановится на строительстве подъездной инфраструктуры и не затронет непосредственно заповедник»,— отмечает он.

Михаил Волкодав