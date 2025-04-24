Показатель раннего выявления рака у свердловчан достиг исторического максимума

В 2024 году доля онкологических заболеваний, выявленных у екатеринбуржцев на ранней стадии, достигла 61,3%. Это самый высокий показатель за всю историю ведения профильной статистики, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Уверенный рост за последнее десятилетие показывает выявление неинвазивной формы различных опухолей, когда измененные клетки еще не начали свой агрессивный рост в окружающие здоровые ткани»,— пояснил главный врач Свердловского областного онкодиспансера Евгений Киселев.

В правительстве региона сообщили, что вопросы совершенствования онкологической помощи будут обсуждаться на межрегиональной научно-практической конференции «ФорумУралОнко-2025», которая пройдет в Екатеринбурге 24 и 25 апреля.

Напомним, в прошлом году медицинская профилактика охватила более 560 тыс. человек, из них диспансеризацию прошло около 440 тыс. жителей. Среди прошедших обследования жителей Екатеринбурга частота выявления онкологических заболеваний выросла почти в четыре раза.

Полина Щуцкая