Дела семейные

10 апреля стало известно, что итальянский модный дом Prada купил другой итальянский модный дом — Versace. Сумма сделки составила $1,375 млрд. Слухи о покупке начали циркулировать в индустрии еще в январе 2025 года, тогда точная сумма не называлась, но многие инсайдеры говорили о тягучем и неповоротливом переговорном процессе. В итоге скидка в размере $200 млн устроила обе стороны, и дома наконец заключили сделку.

Что это значит для мирового рынка? За последние несколько лет все привыкли, что на модном рынке два по-настоящему крупных игрока — холдинги LVMH и Kering. Со слиянием двух итальянских марок на рынок выходит третий игрок, который составит конкуренцию двум конгломератам. Prada плюс Versace, по мнению аналитиков Bernstein,— «это попытка бросить вызов LVMH. Теперь у Prada есть бренд для массового премиума (Versace) и элитный сегмент (Prada)».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карла Бруни, Клаудия Шиффер, Донателла Версаче, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хелена Кристенсен на показе Versace весна/лето 2018

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Карла Бруни, Клаудия Шиффер, Донателла Версаче, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хелена Кристенсен на показе Versace весна/лето 2018

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Действительно, позиции Prada очень сильны на консервативном азиатском и европейских рынках — итальянская марка стала одной из немногих, кто показывает стабильный рост в течение последнего года (во многом благодаря Miu Miu), за 2024 год ее выручка выросла на 17%. При этом их основной конкурент Kering, владеющий Gucci, переживает не лучшие времена — в первом квартале бренд заявил о падении выручки на 25%.

Еще одним плюсом сделки станет культурная экспансия. Провокационная Versace может укрепить свои позиции в Азии (в том числе в Китае, где она не очень популярна), консервативная Prada получит доступ к американскому рынку — позиции Versace в США очень сильны, особенно среди молодежи (благодаря хип-хоп индустрии).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дженнифер Лопес на показе Versace в рамках Недели моды весна/лето 2020 в Милане, Италия

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Дженнифер Лопес на показе Versace в рамках Недели моды весна/лето 2020 в Милане, Италия

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Несмотря на появление на рынке нового крупного игрока, многие аналитики опасаются, что за этой сделкой Versace может потерять собственную идентичность. Бренд, который сделал свое имя на провокации и экзотике, попал в руки семейного (во всех смыслах) дома. Должность креативного директора Versace ранее в этом году занял Дарио Витале — человек из Prada (раньше Витале был дизайн-директором Miu Miu). Это может повлиять на творческий путь, на который встанет Versace. И если марка лишится своей эпатажности, инсайдеры опасаются, что ее может ждать путь Marc Jacobs в LVMH — утрата идентичности и забвение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патрицио Бертелли и Миучча Прада на открытии выставки «Человеческий мозг: все начинается с идеи» в Фонде Prada 21 апреля 2022 года в Венеции, Италия

Фото: Giorgio Perottino / Getty Images for Fondazione Prada Патрицио Бертелли и Миучча Прада на открытии выставки «Человеческий мозг: все начинается с идеи» в Фонде Prada 21 апреля 2022 года в Венеции, Италия

Фото: Giorgio Perottino / Getty Images for Fondazione Prada

Еще одним — правда, маловероятным — сценарием стал так называемый набор веса. Prada укрепляет свои активы как конгломерат, чтобы продать свое портфолио одному из холдингов-гигантов, LVMH или Kering. Этот исход маловероятен, потому что с Миуччей Прадой и Патрицио Бертелли у руля модный дом сохраняет автономность. Но если наследники империи не захотят вести бренд и его активы, его могут выставить на продажу. Стоит отметить, что тогда перевес сил будет очевидным, что может привести к монополии на люксовом рынке — а это, как известно, всегда плохо.

Илья Петрук