«Зеленая весна»: Сбер дал старт новому сезону эковолонтерства

Весенний марафон заботы о природе включает федеральные партнерские акции «Сад памяти», «День Волги», «Весенний кубок чистоты Чистых игр», которые ежегодно поддерживает Сбер, а также собственные волонтерские мероприятия в регионах. В этом году в рамках сезона пройдет более 500 активностей — это субботники, мастер-классы, высадки деревьев и экоквизы от региональных подразделений Сбера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Когда начинаешь общаться с участниками экологических движений, понимаешь, какая огромная сила кроется в простых людях. Так, одна из участниц акции рассказала историю о своем родном дворе, который всего за месяц превратился из заброшенного пустыря в уютный сквер силами соседей. Подобных примеров тысячи, и я горжусь тем, что Сбер активно вовлекается в подобные проекты. Только в прошлом году свыше 50 тысяч сотрудников и 150 тысяч клиентов откликнулись на наши экологические инициативы. Такие акции помогают людям почувствовать личную ответственность за состояние окружающей среды. Это история про то, как малыми усилиями реально достичь больших результатов»,— сказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Липская.

При поддержке Сбера в рамках международной акции «Сад памяти» волонтеры высадят по 80 деревьев, создав Аллеи Победы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны в восьми городах-героях. Также в рамках акции будет высажено 27 млн деревьев — в память о каждом погибшем. Принять участие в акции просто: достаточно найти удобную локацию и зарегистрироваться.

20 мая Сбер пятый год подряд проведет экологическую акцию «Дань Волге в День Волги». В 15 городах на берегах Волги состоятся субботники, плоггинг-соревнования по сбору мусора и другие экоакции с участием сотрудников, клиентов банка и их семей. Также насладиться природными красотами Волги клиенты Сбера смогут на открытии экотропы «Волжский променад» в городе Мариинский Посад (Чувашская Республика). Вместе с открытием тропы состоится субботник, в котором смогут принять участие все желающие. Анонс этой и других активностей можно найти в календаре на платформе «Сберегаем вместе».

С 25 апреля по 25 мая пройдет «Весенний кубок чистоты» — командные плоггинг-соревнования в 38 населенных пунктах страны. Любой желающий может найти игру в своем городе и записаться для участия в календаре мероприятий «Сберегаем вместе», а также на сайте «Чистых игр».

Также 31 мая Сбер проведет традиционный ежегодный благотворительный забег «Зеленый Марафон», в рамках которого пройдут волонтерские и эко-акции в 60 городах России.

Платформа «Сберегаем вместе» помогает пользователям участвовать в волонтерских, благотворительных, экологических и социальных инициативах на территории всей страны. На ресурсе собрана полезная информация по таким актуальным темам, как здоровье, природа, стиль жизни, забота о семье и окружающих, а в разделе «Всегда рядом» посетители платформы смогут найти подробные сведения об инициативах Сбера. В 2024 году проект «Сберегаем вместе» высоко оценили эксперты Национальной премии «Наш вклад».

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