Дело о незаконных мигрантах на фабрике «Белоручки» направили в суд

В Нижнем Новгороде закончилось расследование уголовного дела об организации незаконной миграции при найме работников на предприятие ООО «Эхо», которое выпускает консервированную продукцию под торговой маркой «Белоручка». Как писал «Ъ-Приволжье», компания является крупным поставщиком солений в федеральные торговые сети. До середины 2024 года предприятием руководила одна из его учредителей Галина Сидарок. Сейчас она является одной из обвиняемых. Вместе с ней по делу проходят начальник отдела кадров предприятия и сотрудница миграционного отдела полиции, которая прикрывала предприятие от проверок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным регионального управления СКР, в 2023-2024 годах Галина Сидарок давала указание начальнику отдела кадров принимать на работу иностранных граждан, которые находились в России нелегально и не имели разрешений на трудоустройство. Мигрантам предоставляли нежилые помещения, переоборудованные для проживания и работы. Эти помещения тщательно охранялись.

Действовали директор предприятия и ее подчиненная под прикрытием полиции. Начальник отдела кадров договорилась с заместителем начальника отдела №2 по вопросам миграции УМВД РФ по Нижнему Новгороду. Сотрудница полиции заранее предупреждала руководство ООО «Эхо» о возможных проверках и помогала ему скрывать информацию о найме на работу нелегальных мигрантов.

Летом 2024 года силовики во время рейда на производственные мощности «Эхо» задержали несколько десятков нелегальных мигрантам. Участникам преступной схемы предъявили обвинения по статься статьям об организации незаконной миграции организованной группой лиц по предварительному сговору. Сотруднице полиции также добавили в обвинение статью о превышении должностных полномочий.

В ходе следствия обвиняемые полностью признали вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Репин