Средний размер потребкредита в Челябинской области вырос на 15%

В марте средний размер потребительского кредита в Челябинской области составил 155 тыс. руб. Это на 14,8% больше, чем в феврале, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По России средняя сумма потребительского кредита а в прошлом месяце была на уровне 168,5 тыс. руб., что на 14% больше показателя февраля. Самый серьезный рост среднего чека потребкредита продемонстрировали Оренбургская (+27,7%), Омская (+23,7%), Саратовская (+21,7%) и Самарская (+21,6%) области, а также Алтайский край (+20,6%). Размер займа растет второй месяц подряд после восьми месяцев непрерывного сокращения. Как отмечают в НБКИ, это происходит на фоне стабилизации количества потребительских кредитов. Объем выдаваемых займов растет и увеличивает средний чек.