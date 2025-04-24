Сотрудники УФСБ России по Республике Татарстан пресекли деятельность мужчины, который занимался администрированием криминальных сайтов и распространением вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФСБ в Казани пресекла деятельность мужчины, связанную с кибермошенничеством

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Татарстан ФСБ в Казани пресекла деятельность мужчины, связанную с кибермошенничеством

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Татарстан

Мужчина создавал поддельные веб-ресурсы, при посещении которых на устройства пользователей незаметно загружался вредоносный софт. Этот программный код тайно копировал конфиденциальные данные, включая доступы к криптовалютным кошелькам, приватные ключи, пароли и иную персональную информацию. Мужчина использовал украденные сведения для хищения денежных средств.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 273 УК РФ и назначил ему наказание в виде двух лет условного лишения свободы.

Артём Дергунов