В Татарстане провели чемпионат по противодействию беспилотникам

На базе КНИТУ-КАИ был проведен первый в Татарстане чемпионат в компетенции «Противодействие беспилотным авиационным системам». Об этом сообщили в пресс-службе университета.

В чемпионате приняли участие студенты Технического колледжа КНИТУ-КАИ и Лаишевского технико-экономического техникума. В ходе теоретической части соревнований участники занимались строительством системы защиты от атаки БПЛА в компьютерном симуляторе. Практическая часть проходила на полигоне.

Победителем чемпионата стал студент Лаишевского технико-экономический техникума Расим Сабиров, а второе место занял студент Технического колледжа КНИТУ-КАИ Данил Якупов. Победитель представит Татарстан на межрегиональном этапе.

Диана Соловьёва