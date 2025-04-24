В Кумженской роще Ростова установили Вечный огонь

В Ростове на мемориальном комплексе «Кумженская роща» установили Вечный огнь. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Вечный огонь размещен перед монументом «Штурм». Он будет зажжен в начале мая вместе с Вечными огнями в других регионах.

Ключевые элементы композиции — звезда и лавровый венок, — были отлиты на донском заводе. Общий вес композиции составляет около 1 т, диаметр звезды – 2 м, а высота – 30 см.

Мария Иванова