Форвард «Реала» может получить дисквалификацию на два года. Одна из бразильских компаний подала жалобу на Винисуса Жуниора в следственную палату комитета по этике FIFA, пишет спортивная пресса. Бизнесмены утверждают, что Винисус владеет несколькими футбольным клубами, что запрещено действующим футболистам. Чем закончится скандал, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manu Fernandez / AP Фото: Manu Fernandez / AP

Зарплата Винсуса в «Реале» достаточно скромная для суперзвезд его уровня, разумеется. Сейчас бразилец получает €15 млн в год. Это без учета бонусов и рекламных контрактов. По новому соглашению ему, вроде как, должны будут повысить зарплату до €25 млн. Так что желание игрока инвестировать деньги в доходный бизнес понятно. Вот он и купил акции сразу две команды, по крайней мере, так утверждают люди, подавшие на него иск. Речь идет о бразильском «Атлетике» из Сан-Жуан-дел-Рея и португальской «Алверке».

Понятно, что команды далеки от футбольной элиты, но этический кодекс FIFA, а также спортивное правосудие Испании запрещают действующим игрокам владеть профессиональными футбольными клубами, в том числе косвенно. На первый взгляд кажется, что наказания не избежать. Но компании, которые покупали клубы, не оформлены на Жуниора. Они принадлежат его родственникам и агенту. Так что проблем у бразильца не будет, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Винисиус ни в чем не виноват. Он инвестировал в акции, допустим, какого-то клуба. Жуниор не управляет этой командой.

Некогда управлять — ему надо тренироваться. Поэтому это все ерунда, ничего не будет».

Кроме того, при переходе клуба из одних рук в другие люди, которые покупают футбольный актив, проходят серьезную проверку, и она продолжается не один месяц. Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал “Ъ FM”, что сам хотел стать владельцем футбольной команды, но ему не позволили это сделать: «Я хотел приобрести клуб в Израиле. Решение принимает специальный суд. И он вынес решение, согласно которому я не имею права быть хозяином клуба, так как являюсь агентом и у меня много футболистов. Поэтому это не вина Винисиуса».

В истории немало примеров, когда футболисты, завершившие карьеру, становились владельцами футбольных клубов. Бразилец Рональдо приобретал испанский «Реал Вальядолид», Пол Скулз и Райн Гигз купили скромный британский «Солфорд Сити». Дэвид Бекхем до сих пор ведет к славе американский «Интер Маяйми», куда привлек даже Месси. В России тоже были подобные истории. Братья Комбаровы, например, основали клуб «Домодедово». Но что-то пошло не так. Почему на первый взгляд доходный футбольный бизнес превращается в убыточный актив, “Ъ FM”объяснил бизнесмен, бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко:

«Самая большая проблема футбола — то, что люди, поставленные охранять, сами начинают подворовывать, причем иногда миллионами».

Так что, какими бы клубами не владел Винисус Жуниор, игрой в футбол он сейчас точно заработает больше. 24-летнений игрок всегда может принять предложение одной из команд Саудовской Аравии, которая готова заплатить бразильцу €1 млрд за пять лет. Поэтому доводить инцидент с Винисиусом до реальной дисквалификации никто в здравом уме и твердой памяти ни в FIFA, ни в Испании точно не позволит.

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