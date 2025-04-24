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Самарский бункер Сталина капитально отремонтируют до конца года

Чиновники намерены восстановить самарский объект культурного наследия федерального значения, бункер Сталина. Региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям ищет подрядчика, готового разработать проектно-сметную документацию на проведение капремонта постройки. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляет около 5,8 млн руб. Исполнителя контракта определят к 5 мая. После того, как проектно-сметная документация будет подготовлена и пройдет госэкспертизу, чиновники объявят торги на поиск подрядчика для капитального ремонта объекта. Его планируется выполнить до 12 декабря 2025 года включительно.

Бункер Сталина был построен в Самаре в 1942 году в период Великой Отечественной войны, когда Куйбышев был запасной столицей. Объект обустроили в качестве возможного убежища для Верховного главнокомандующего.

Объект находится на высоте двух этажей над землей и на глубине 36,58 м под землей, что эквивалентно высоте девятиэтажного дома. Последние годы бункер Сталина пришел в запустение, и чиновники неоднократно поднимали вопрос о его восстановлении.

Георгий Портнов

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