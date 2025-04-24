В мэрии Перми определяют финальную стоимость выкупа ДК имени Ленина

В администрации Перми определяют финальную стоимость выкупа ДК имени Ленина в собственность. Об этом сообщила замглавы администрации города Яна Фурман в ответ на вопрос депутата Геннадия Сторожева о работе над этим проектом. «В каком состоянии этот вопрос на сегодняшний день?» — поинтересовался думец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Яна Фурман ответила, что средства на выкуп здания ДК имени Ленина запланированы в бюджете. «В настоящий момент определяется финальная позиция по стоимости объекта. Для этого требуется чуть больше времени, поэтому в ближайшее время мы сможем с окончательной позицией вернуться»,— подчеркнула замглавы администрации.

Евангелисты владеют ДК имени Ленина уже почти 20 лет — в 2005 году этот объект им продало объединение «Мотовилихинские заводы» за 50 млн руб. В октябре 2024 года стало известно, что краевые власти и религиозная организация договорились о выкупе объекта в муниципальную собственность. В ноябре в бюджете Перми на 2025 год были заложены средства на выкуп в городскую собственность дворца культуры имени Ленина в размере 260 млн руб.