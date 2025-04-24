Без холодной воды остались 145 домов в уфимской Нижегородке

В результате аварийного отключения без холодной воды осталось 145 домов частного сектора в Нижегородке: на Лесозаводской, Фанерной, Малой Фанерной, Малой Лесозаводской, Уршакской, Орской, Лемезинской и Кирзаводской улицах. Об этом сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

Кроме того, холодной воды нет в школе №24 и в стоматологической поликлинике №9.

Ремонтные работы проводятся силами ГУП «Уфаводоканал». Время устранения аварии и подачи воды не сообщается.

Олег Вахитов