В Нижнем Новгороде открыли навигацию судов на подводных крыльях

Нижегородская компания «Водолет» открыла навигацию речных перевозок пассажиров. Первый рейс этого года судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» выполнило по маршруту Нижний Новгород — Бор.

Согласно расписанию рейсов на сайте компании, до конца апреля это будет единственное доступное направление. С мая запустят суда до Макарьево и Казани. Билеты уже доступны для покупки.

Кроме того, 23 апреля начался сезон круизной речной пассажирской навигации. Первые туристические теплоходы отправились по маршруту Нижний Новгород — Москва с заходами в города Золотого кольца.

Анастасия Титова