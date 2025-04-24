В двух школах Омска произошло массовое отравление детей

В двух школах Омска произошли массовые отравления учащихся и учителей. По предварительным данным, школьники почувствовали себя плохо после обеда в столовых, после чего обратились за медицинской помощью, сообщает Следственное управление СКР региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, пострадали 39 детей и шесть взрослых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

СУ СКР организовало проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Областная прокуратура начала проверку ООО «Прогресс питания», которое занималось поставкой еды в образовательные учреждения.

Предварительно установлено, что организация поставила недоброкачественную продукцию в школы.

Александра Стрелкова