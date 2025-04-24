Кремль: встреча в Лондоне выявила определенные разногласия по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия обратила внимание на проблемы со сближением позиций Европы, Украины и США. Так он прокомментировал срыв переговоров на высоком уровне в Лондоне, где в итоге состоялась встреча на уровне экспертов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы продолжаем наш диалог по разным каналам, это другой угол процесса. И видим, что там (на европейском треке.— "Ъ") есть определенные разногласия»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Госсекретарь США Марко Рубио за несколько часов до вылета в Лондон отказался участвовать в переговорах с европейскими и украинскими коллегами. По данным СМИ, причиной стал отказ Украины обсуждать территориальные вопросы до прекращения огня. Вслед за этим Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, договоренность с Россией о мире достигнута, но с Украиной этот вопрос решать сложнее.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».

Лусине Баласян