В Татарстане зафиксировали снижение доли граждан, столкнувшихся с коррупцией, до 9,6% по итогам опроса 2024 г. Это более чем в два раза ниже показателя 2010 г. (21,2%). Об этом сообщил заместитель министра экономики Роман Амирханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане процент опрошенных, столкнувшихся с коррупцией снизился до 9,6%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане процент опрошенных, столкнувшихся с коррупцией снизился до 9,6%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Амирханов отметил снижение готовности граждан вступать в коррупционные отношения: если в 2014 г. этот показатель составлял 64,7%, то в 2024 г. — уже 41%.

Согласно результатам опросов, с 2014 года снизилась готовность граждан участвовать в коррупционных схемах — с 64,7% до 41% в 2024 году. Кроме того, 72,3% опрошенных осведомлены о мерах борьбы с коррупцией, а 79,6% считают, что эти меры способны повлиять на снижение ее уровня.

По словам замминистра экономики, положительная динамика по ряду показателей свидетельствует об эффективности государственной антикоррупционной политики, реализуемой в Республике Татарстан.

Ранее сообщалось, что двух жителей Татарстана обвиняют в коррупционных преступлениях на сумму 22 млн руб.

Анар Зейналов