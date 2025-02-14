Двоих татарстанцев обвиняют в коррупции и мошенничестве на 26,9 млн рублей

В Республике Татарстан двух местных жителей обвиняют в коррупционном преступлении и мошенничестве. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий. Фигуранты хотели передать и разделить две взятки на 26,9 млн руб.: сначала на 22 млн руб., а позже на 4,9 млн руб.

По версии следствия, в 2023 году в ходе проверки одной из казанских компаний сотрудники налоговой инспекции выявили нарушения. Знакомые руководителя фирмы предложили ему помощь в решении вопроса с уменьшением налоговой недоимки в обмен на передачу взятки в размере 22 млн руб. через них сотрудникам инспекции. Первая часть взятки должна была составить 3 млн руб.

После согласия предпринимателя они обратились к одному из обвиняемых, который представился человеком с влиятельными связями. Тот, в свою очередь, привлек к делу второго фигуранта, пообещавшего содействие за 300 тыс. руб. В итоге знакомые руководителя передали обвиняемому 1 млн руб., из которых 600 тыс. он оставил себе, а 400 тыс. предназначались для передачи сотрудникам УФНС, но были им же присвоены.

Позже они попытались получить от руководителя фирмы еще 4,9 млн руб. за снижение налоговой недоимки и отмену решения о привлечении компании к ответственности. Их обвиняют в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве) и ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовные дела направлены в суд.

Влас Северин