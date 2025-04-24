Десять социально значимых проектов Нововоронежа получат финансирование

Десять нововоронежских проектов стали победителями открытого конкурса социально значимых проектов среди некоммерческих организаций, организатором которого выступил Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС»).

Фото: Ольга Мартынова, Управление коммуникаций НВ АЭС

Всего конкурсная комиссия рассмотрела 129 заявок, из которых отобрали 66 проектов-победителей из 14 муниципалитетов.

Проекты, представленные от Нововоронежа, касаются четырех направлений: патриотическое воспитание, информационно-просветительская и образовательная деятельность в области атомной энергетики, развитие физической культуры и спорта, культура и творчество. На реализацию инициатив городу-спутнику Нововоронежской АЭС выделено 2,7 млн рублей.

Так, школа № 3 проведет патриотическую квест-игру. Детский сад № 5 запустит лабораторию по изучению основ физики, механики, оптики. Дом детского творчества организует учащимся городских школ экскурсионные поездки по памятным местам Воронежской области, связанным с именами героев Великой Отечественной войны.

«Глубоко убеждена, что в наше время гражданско-патриотическое воспитание молодежи является важнейшей задачей взрослых. Школьники должны знать, что это не абстрактные имена героев, за ними стоят настоящие люди, отважные, мужественные, отдавшие свою жизнь за Родину. Дети будут готовиться к поездкам, изучать биографии героев, истории их подвигов, обсуждать все друг с другом на классных часах. А смогли бы они сейчас совершить такие подвиги? У них будут формироваться духовно-нравственные ориентиры», - пояснила директор Дома детского творчества г. Нововоронежа Галина Пегусова.

«Акцент в этом году был направлен на проекты по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Мы отмечаем сразу две знаковые даты - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие атомной промышленности. Очень важно помнить о славных страницах нашей истории, передавать эти знания новым поколениям, так мы сохраним нашу национальную память», - отметил глава г. Нововоронежа, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.