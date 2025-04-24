Жительницу Удмуртии осудили за снятие порчи за 300 тысяч рублей

28-летнюю ранее судимую жительницу Игринского района Удмуртии осудили за мошенничество со снятием "порчи", сообщает пресс–служба судов Удмуртии. По предыдущему приговору фигурантка получила отсрочку до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Игринским райсудом установлено, что в мае 2022 года подсудимая сообщила знакомой пенсионерке, являющейся инвалидом 2 группы, что на ней и на ее доме наложена «порча». Она предложила провести обряд, пояснив, что обладает сверхъестественными способностями. Проводя обряд, обвиняемая поменяла сверток с деньгами в размере 300 тыс. руб., на подготовленный с завернутой в него бумагой и бросила в печь. Так подсудимая похитила деньги.

Ее признали виновной в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и осудили на два года и два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд учел полное возмещение ущерба и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

Ранее на 2,5 года условно по аналогичной статье была осуждена 51-летняя мать виновной.