Продажи современного искусства выросли на 60 млн рублей

В этом году, по данным ярмарки современного искусства «Арт Россия», продажи экспонатов достигли суммы 200 млн руб. Этот показатель вырос на 60 млн руб. по сравнению с предыдущим годом. Эксперты и аналитики связывают такой рост с повышением интереса к российскому искусству, в частности к молодым и актуальным художникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Игорь Роговский «Шепот бессловесного существа» Art Gallery Tolstoy «Мишка Оранж» Галерея Form Bronz «Вальс Дождя» Петр Зайцев «Ревность» Олег Цыба «У Сына Зевса Всегда Лучшие Баскетбольные Кроссовки» KuranoVa GallEry «Переходный возраст» Дарья Котлярова «Секрет звездочета» Следующая фотография 1 / 7 Игорь Роговский «Шепот бессловесного существа» Art Gallery Tolstoy «Мишка Оранж» Галерея Form Bronz «Вальс Дождя» Петр Зайцев «Ревность» Олег Цыба «У Сына Зевса Всегда Лучшие Баскетбольные Кроссовки» KuranoVa GallEry «Переходный возраст» Дарья Котлярова «Секрет звездочета»

В топ-3 самых дорогих работ ярмарки вошли: скульптура лошади Игоря Роговского «Шепот бессловесного существа» — 3 млн руб.; скульптура галереи Form Bronz «Вальс Дождя» — 1,3 млн руб.; работа Art Gallery Tolstoy «Мишка Оранж» — 1 млн руб. Ярмарка «Арт Россия» основана в 2020 году, за это время на ее территории были представлены 134 галереи и 741 художник.