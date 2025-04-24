Продажи современного искусства выросли на 60 млн рублей
В этом году, по данным ярмарки современного искусства «Арт Россия», продажи экспонатов достигли суммы 200 млн руб. Этот показатель вырос на 60 млн руб. по сравнению с предыдущим годом. Эксперты и аналитики связывают такой рост с повышением интереса к российскому искусству, в частности к молодым и актуальным художникам.
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В топ-3 самых дорогих работ ярмарки вошли: скульптура лошади Игоря Роговского «Шепот бессловесного существа» — 3 млн руб.; скульптура галереи Form Bronz «Вальс Дождя» — 1,3 млн руб.; работа Art Gallery Tolstoy «Мишка Оранж» — 1 млн руб. Ярмарка «Арт Россия» основана в 2020 году, за это время на ее территории были представлены 134 галереи и 741 художник.