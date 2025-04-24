Троицкое кладбище в Красноярске станет туристической достопримечательностью

Троицкий некрополь станет туристической и культурной достопримечательностью города, говорится в сообщении мэрии Красноярска. Привести кладбище в надлежащий вид городские власти планируют к 400-летию краевой столицы, которое будет отмечаться в 2028 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Троицкое кладбище — объект культурного наследия, включенный в Единый государственный реестр Российской Федерации. Здесь находится место упокоения многих выдающихся людей, внесших большой вклад в жизнь города, края и страны»,— отметили в мэрии.

В частности, планируется разработать систему навигации по кладбищу, обустроить тропиночную сеть, установить освещение, сервисные точки и туалеты. Конкурс на поиск подрядчика власти намерены объявить в ближайшее время.

Михаил Кичанов