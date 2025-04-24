Зарплатные ожидания нижегородских подростков за год выросли на 12%

За последний год зарплатные ожидания нижегородских подростков увеличились на 12% — с 26,5 тыс. руб. до 29,8 тыс. руб. При этом больше половины доступных им вакансий предлагают вознаграждение ниже 25 тыс. руб. Об этом стало известно из исследования платформы онлайн-рекрутинга Headhunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Школьники Нижегородской области активно ищут работу: за последнее время более 5,7 тыс. юных соискателей от 14 до 18 лет обновили свои резюме. Основная цель заработка, указанная ими в резюме — заработать карманные деньги.

Самыми популярными сферами для поиска работы у подростков стали продажи (16% резюме) и сфера обслуживания (16% резюме). Далее идут рабочие профессии (15% резюме), логистика и транспорт (14%). Также молодые соискатели ищут работу в сфере общепита, гостиничного бизнеса (9%) и среди административного персонала (6%).

В Headhunter оотметили, что требования работодателей не совпадают с реальными навыками подростков. Среди наиболее востребованных навыков — доставка заказов (61% вакансий), навыки навигации (58%) и поиск информации в интернете (56%). В требованиях к кандидаткам лидируют стрессоустойчивость (78%), умение работать в команде (72%) и быстрая обучаемость (68%).

Анастасия Титова