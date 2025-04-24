Возле водопада Куперля спасатели эвакуировали восемь человек

В районе водопада Куперля в Мелеузовском районе спасатели эвакуировали восемь человек, сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС.

По данным ведомства, автомобили туристов застряли в грязи, выехать самостоятельно им не удалось.

После прибытия спасателей пострадавшие отказывались от эвакуации, но позже согласились. Всех доставили в село Нугуш, где они провели ночь. Сегодня пострадавшие планируют вернуться к автомобилям для их эвакуации.

Олег Вахитов