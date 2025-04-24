Алькарас пропустит теннисный турнир в Мадриде из-за травмы

Испанский теннисист Карлос Алькарас не примет участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде из-за травмы приводящей мышцы правой ноги, сообщает газета Marca. Призовой фонд соревнований превысил €8 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Nacho Doce / Reuters

Турнир в Мадриде относится к категории ATP 1000. В прошлом году Алькарас дошел до четвертьфинала розыгрыша, где уступил россиянину Андрею Рублеву, который стал победителем соревнований.

Карлосу Алькарасу 21 год. Он занимает третье место в мировом рейтинге ATP. На его счету 4 победы в финалах турниров Большого шлема (US Open-2022, Wimbledon-2023, 2024, Rolland Garros-2024) и 18 титулов ATP в одиночном разряде. Также он является серебряным призером Олимпиады-2024 в одиночном разряде.

Таисия Орлова