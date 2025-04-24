Николай Золотников стал председателем муниципального совета Ярославского округа

Председателем муниципального совета Ярославского муниципального округа первого созыва избран Николай Золотников. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Напомним, что в результате апрельских выборов господин Золотников был избран депутатом. В связи с этим он написал заявление о сложении полномочий главы Ярославского района, которым являлся с 2017 года. Сегодня состоялось первое заседание совета, единственным кандидатом на пост председателя являлся господин Золотников. За его избрание проголосовали единогласно.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что теперь депутатам вновь образованных округов предстоит избрать глав.

Алла Чижова