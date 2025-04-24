Бывший топ-менеджер «Протон ПМ» назначен врио главы Кунгура

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Толчин.

Фото: ВК Протон Сергей Толчин.

Фото: ВК Протон

Дума Кунгурского округа приняла решение о досрочном прекращении обязанностей временно исполняющего полномочия главы муниципалитета Василия Толстого. Такое решение принято на основании его личного заявления. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Новым врио главы территории назначен заместитель главы администрации Кунгурского округа по развитию территорий Сергей Толчин.

Напомним, должность главы Кунгурского округа стала вакантной после ухода Вадима Лысанова, который возглавлял муниципалитет с 2020 года. Сейчас в округе проводится конкурс на замещение должности главы.

Сергей Толчин в 1997 году окончил Пермский государственный университет по специальности биология. В 2005–2006 годах работал в администрации Пермской области, в 2006–2007 годах — в администрации Перми. С 2009 года работал в министерстве промышленности Пермского края. В последнее время работал в АО «Протон-ПМ» и руководил проектом по созданию технополиса «Новый Звездный». 16 апреля 2025 года назначен заместителем главы администрации Кунгурского округа по развитию территорий.