В марте Ставрополье показало рост потребкредитов на 19%

В марте Ставропольский край занял 24 место в общероссийском рейтинге по среднему размеру выданных потребительских кредитов. Показатель вырос на 18,6% и составил 140 тыс. руб. против 118 тыс. в феврале, сообщает портал Национального бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В среднем по России размер потребкредитов достиг 168,5 тыс. руб., что на 14% больше, чем месяцем ранее.

Лидерами рейтинга стали Москва (302 тыс. руб.), Санкт-Петербург (247 тыс. руб.) и Московская область (223 тыс. руб.). В топ-5 также вошли Республика Татарстан (198 тыс. руб.) и Тюменская область с автономными округами (186 тыс. руб.).

Николай Аксенов