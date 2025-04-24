28-летнего наркозакладчика интернет-магазина задержали в Ижевске

У дома по улице 50 лет ВЛКСМ полицейские задержали 28-летнего ижевчанина, занимающегося расфасовкой и упаковкой наркотиков для дальнейшего распространения, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В квартире, которую подозреваемый арендовал, обнаружили и изъяли сверток с синтетическим веществом. Было установлено, что в свертке находился наркотик «эфедрон» массой почти 300 граммов, так же были изъяты 200 грамм предположительно наркотического вещества. Фигурант пояснил, что является «складом» интернет-магазина. По указанию куратора он должен был расфасовать и сбыть партию вещества, оборудовав закладки на территории Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемый заключен под стражу.