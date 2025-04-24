Токаев: никто не имеет права навязывать казахстанцам, на каком языке им говорить

Никто не имеет права навязывать гражданам Казахстана, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом казахстанский лидер сказал в ходе выступления на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана. Он предупредил, что все провокационные действия на тему языка будут пресекаться и наказываться по закону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня около 80% выпускников сдают Единое национальное тестирование на государственном языке. Более 70% первоклассников в этом году начнут обучение на казахском языке. И само собой разумеется, в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений»,— сказал господин Токаев (цитата по Kazinform).

Лидер Казахстана предупредил, что все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в казахстанском обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону. Президент также подчеркнул, что имеет в виду не только «доморощенных провокаторов», но и «тех, кто занимается деструктивной деятельностью из-за рубежа по заказу, на деньги иностранных организаций».

В прошлом году господин Токаев призывал граждан страны быть толерантными в вопросе языков и не нагнетать истерию вокруг этой темы. Он отмечал, что русский язык, согласно конституции страны, наравне с государственным, казахским, выполняет функции официального языка. Тогда президент Казахстана призывал граждан говорить «как удобно». В 2023 году Касым-Жомарт Токаев говорил, что граждане, не изучавшие государственный (казахский) язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу.

О визите президента России Владимира Путина в Казахстан — в репортаже специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова «Друг познается в тенге».

Анастасия Домбицкая