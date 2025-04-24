Почти 54 млн рублей отдали нижегородцы мошенникам за неделю

В Нижегородской области сотрудники полиции за минувшую неделю зарегистрировали 98 преступлений с использованием различных мошеннических схем. Жертвы аферистов потеряли почти 54 млн руб., сообщила пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

Наиболее часто мошенники использовали схемы со «звонком от службы безопасности банка» (48 случаев), «мошенничество при онлайн-покупке» (14 случаев) и обманывали нижегородцев, обещая им дополнительный заработок (11 случаев).

Как писал «Ъ-Приволжье», пенсионер из Сарова перевел мошенникам почти 4,5 млн руб. думая, что отправляет средства на безопасный счет, продиктованный неизвестными.

Анастасия Титова