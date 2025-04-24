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В Свердловской области 25 апреля ожидаются гроза, град и сильный дождь

В пятницу, 25 апреля, на территории Свердловской области местами прогнозируются сильные дожди, грозы и град, предупредили в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: Александр Хохлов

Фото: Александр Хохлов

Уральцам рекомендуется воздержаться от поездок, быть осторожными на улице и выходить в дождевиках, сапогах и с зонтами.

На текущей неделе в Свердловской области наблюдаются резкие перепады температур. Среда стала самым холодным днем недели, однако в четверг начнется потепление. В пятницу возможны грозы. В Екатеринбурге 25 апреля ожидается ночью +9°, днем +16°.

Ирина Пичурина

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