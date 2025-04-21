В Свердловской области на неделе ожидаются перепады температуры

На неделе в Свердловской области ожидаются резкие перепады температур и осадки из-за расположения фронтальной зоны над Уралом, которая будет то смещаться на север, то на юг, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В понедельник волновой циклон с запада принесет осадки, но они будут небольшими, днем будет +6°..+11°, на юго-западе +12°..+17°, на крайнем юго-западе до +18°..+20°, на крайнем севере до +3°..+5°. В ночь на вторник ожидается потепление, но в северных районах будет холодно. К югу от фронта температура поднимется выше +20°, но в ночь на среду фронт вновь сместится на юг, что приведет к похолоданию и возможному мокрому снегу. Среда станет самым холодным днем недели, однако в четверг начнется потепление. В пятницу возможны грозы.

В Екатеринбурге 21 апреля днем ожидается +7°..+9°, будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный с переходом на юго-восточный, 2-7 м/с, днем порывы до 10 м/с. 22 апреля ночью будет +7°, днем воздух прогреется до +23°. В среду, 23 апреля, ночью +4°, днем +8°, в четверг — ночью 0°, днем +17°, в пятницу — ночью +9°, днем +16°. На выходных днем установится температура +12°, ночью субботы ожидается +6°, ночью воскресенья +2°.

Ирина Пичурина