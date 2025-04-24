В Челябинской области создадут платформу интеллектуальной транспортной системы

Областное государственное казенное учреждение «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» объявило закупку на создание платформы интеллектуальной транспортной системы (ИТС) для Челябинской области. Начальная цена контракта составляет 40 млн руб., указано на портале госзакупок.

Платформа, по плану заказчика, повысит эффективность и безопасность движения с помощью управления потоками, в том числе позволит автомобилистам и пешеходам добираться до нужного места быстрее, повысит популярность общественного транспорта, оперативность реагирования экстренных служб на ЧП. Платформа должна представлять собой единое технологическое решение, где функциональные блоки связаны между собой.

Некоторые части ИТС уже внедрены в Челябинской области, и подрядчику необходимо создать систему с «возможностью эволюционного развития», чтобы интегрировать имеющиеся модули. Выполнить работы необходимо за 124 дня, или за четыре месяца.

Заявки принимаются до 7 мая.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2023 году Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований размещал подобный аукцион. Требовалось создание в Челябинской (включает Копейск) и Магнитогорской агломерациях интеллектуальной системы управления транспортными потоками за 207,8 млн руб. Программа имела схожие цели, однако не было акцента на росте популярности общественного транспорта. Тогда закупку отменили, поскольку заявку на участие подала только одна компания.

Виталина Ярховска