Telegraph: Британия призывает Киев сблизить позицию с США по конфликту

На встрече в Лондоне британская делегация пыталась убедить Украину сблизить свои позиции с США и прийти к компромиссу. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: глава Минобороны Великобритании Джон Хили, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава Минобороны Украины Рустем Умеров

Фото: Handout / Ukrainian Foreign Ministry press-service / AFP Слева направо: глава Минобороны Великобритании Джон Хили, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава Минобороны Украины Рустем Умеров

Фото: Handout / Ukrainian Foreign Ministry press-service / AFP

«Хотя Великобритания поддерживает позицию Киева, дипломаты использовали встречи в Лондоне в среду, чтобы призвать украинцев приблизиться к предложению, представленному Вашингтоном. Британские чиновники предупредили, что США вряд ли вернутся за стол переговоров, если Белый дом не увидит явного прогресса в ближайшие дни»,— пишет издание.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что Великобритания поддерживает усилия США по скорейшему разрешению конфликта и «никогда не откажется от переговоров». При этом он поддержал отказ Украины признавать Крым российским и сказал, что последнее слово в этом вопросе должно быть за Украиной.

Переговоры в Лондоне прошли на уровне посланников после отказа госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа участвовать в них. Такое решение они приняли из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского признавать Крым российским.

Подробнее о ситуации — в материале «Украина в лондонском тумане».

Екатерина Отрашкевич