В Екатеринбург из Китая привезли 18,7 тонн манго

Из Китая в Екатеринбург автотранспортом привезли крупную партию манго весом 18,7 тонн и стоимостью более 3 млн руб., сообщили в Уральском таможенном управлении (УТУ). С начала года в Свердловскую область импортировали более 220 тонн манго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральское таможенное управление Фото: Уральское таможенное управление

Как рассказали в УТУ, поставки разных экзотических фруктов из Китая на Урал значительно увеличились. За первый квартал уральские таможенники оформили более 960 тонн таких товаров на сумму почти 182 млн руб. В сравнении с с тем же периодом 2024 года, объемы увеличились в три раза, а стоимость — в 3,7 раза. Наибольшей популярностью у уральцев пользуется свежее манго, составляющее более половины от всех импортированных плодов.

Начальник Октябрьского таможенного поста Екатеринбургской таможни Владимир Фельдшаров отметил, что таможенный контроль скоропортящихся товаров проводится в приоритетном порядке, чтобы сохранить свежесть фруктов. Специалисты досмотрели и отобрали образцы манго для экспертизы. По результатам лабораторных исследований, карантинные объекты не обнаружены, и продукция допущена к ввозу.

Напомним, в Екатеринбург 6 марта на автомобильном транспорте на склад временного хранения доставили 18 тонн киви из Китая.

Ирина Пичурина