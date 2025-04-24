Молокозавод «Пискаревский» добровольно ограничил отпускную цену на свою продукцию

Компания ООО «Санкт-Петербургский молочный завод "Пискаревский"» добровольно ограничила отпускную цену на молоко для поддержки граждан. Об этом сообщили в УФАС по Санкт-Петербургу.

В антимонопольном ведомстве пояснили, что в рамках заключенного ранее с УФАС соглашения, молокозавод взял на себя обязательство не повышать текущую цены на позицию «Молоко пастеризованное "Пискаревское" 2,5 %, 1 л». Компания также гарантирует «постоянное качество товаров для удовлетворения потребительского спроса населения».

Уточняется, что на момент заключения соглашения и в течение 90 последующих дней цена на молоко будет составлять 71 руб. 20 коп. В УФАС отметили, что данная мера будет способствовать стабилизации цен на данный товар, который станет более доступным для жителей региона.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что власти Ленобласти намерены увеличить к 2030 году валовое производство молока на 95 тысяч тонн.

Андрей Цедрик