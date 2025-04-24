Валерий Ничушкин впервые отметился в серии Кубка Стэнли против «Далласа»

Российский форвард Валерий Ничушкин забросил единственную шайбу в составе «Колорадо Эвеланш» в третьем матче серии play-off НХЛ против «Даллас Старс». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isaiah J. Downing-Imagn Images / Reuters Фото: Isaiah J. Downing-Imagn Images / Reuters

Ничушкин впервые отличился в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Он стал седьмым российским хоккеистом, забросившим шайбу в этом play-off. В составе «Далласа» голы забили Джейми Бенн и Тайлер Сегин.

В матче впервые с 2022 года сыграл капитан «Колорадо» — шведский нападающий Габриэль Ландескуг. Он пропустил 1032 дня из-за травмы колена. Его игровое время составило 13 минут 16 секунд.

Счет в серии до четырех побед — 2:1 в пользу «Далласа». Четвертый матч противостояния пройдет 26 апреля.

Таисия Орлова