В Пензе вода перестала поступать в более 1 тыс. домов и административных зданий

В Пензе без воды остались свыше 1 тыс. частных домов, школ и административных зданий. Об этом сообщили в ООО «Горводоканал».

Воду перестали подавать в 07:30. Отключение затронуло, в частности, ул. Слесарную, Волжскую, Пограничную, проезды Севастопольский, Мебельный, Индустриальный переулок.

Причиной отключения водоснабжения стали аварийно-восстановительные работы по ул. Галетная. С 09:00 организован подвоз воды к дому № 18 по ул. Осоавиахимовская.

Павел Фролов