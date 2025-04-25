Суд в Екатеринбурге приговорил организатора схемы «обнала» к 4 годам в колонии

Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге признал Андрея Брусницына виновным по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением особо крупного дохода) и 23-х эпизодах по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору). Ему назначили наказание в виде 4 лет в колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что члены группировки с помощью «фирм-однодневок» помогали обналичивать средства предпринимателям. В деле семь фигурантов. Как писал «Ъ-Урал», через мессенджер Telegram они продавали банковские карты лицам, занимавшимся незаконной деятельностью, в том числе торговлей наркотиками. Организаторы первыми в России использовали преступную схему, при которой наемным лицам изготавливали поддельные иностранные документы, из-за чего банки не могли выявить фальсификацию.

По данным «Ъ-Урал», Андрей Брусницын организовал преступную группу в январе 2021 года, свою деятельность они осуществляли на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей, а также Москвы. В суд дело было передано летом 2023 года.

Подробнее о деле — в материале «Преступная группа опробовала новую схему».

Анна Капустина, Мария Шараева